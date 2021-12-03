Muharrem İnce: Abdullah Gül üzerinde anlaşıldığını duydum

Haber Global'de Siyaset Özel programına katılan Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaştıklarını duyduğunu ifade etti.

Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına süratle devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği kendini göstermeyi sürdürüyor.

FEHMİ KORU: ABDULLAH GÜL ADAY OLURSA AKP'Yİ ZORLAR

Millet İttifakı, son zamanlarda Abdullah Gül ismini öne çıkararak vatandaşların nabzını yoklamaya devam ederken, Fehmi Koru'nun, "Abdullah Gül ismi eğer aday olarak çıkacak olursa, bu belki de ciddi bir biçimde AK Parti’yi zora sokacak" ifadeleri oldukça ses getirmişti.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce de Abdullah Gül konusu hakkında açıklamalarda bulundu.





MUHARREM İNCE: ABDULLAH GÜL MİLLET İTTİFAKI'NI BİRLEŞTİRİR

Haber Global'de Sanem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Siyaset Özel programının konuğu olan İnce, "Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum.

Muharrem İnce: Abdullah Gül üzerinde anlaştığını duydum VİDEO

"ABDULLAH GÜL İSMİ ÜZERİNDE ANLAŞTIKLARINI DUYUYORUM"

Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum. Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok oy alacak alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaştıklarını duyuyorum" dedi.

İnce'nin yaptığı bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.