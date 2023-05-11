Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

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Türkiye, heyecanla 14 Mayıs'ı beklerken, siyasi arenada hareketlilik her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günden beri gündemde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuşuluyor.

Kulislerden medyaya sızan bilgiler arasında ise İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceği yer aldı.

Bir kesim adaylığın sonlanacağını, bir kesim ise devam edeceğini konuşurken Muharrem İnce, kurmayları ile görüşme gerçekleştirdi.

Adaylıktan çekildi

Görüşmenin sonunda basın açıklaması yapan İnce, gündeme bomba etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce, seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

"Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar"

İşte o açıklama;

Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.

İnce'ye verilen oylar ne olacak?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.