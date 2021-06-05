Muharrem İnce ana dilde eğitim çıkışıyla gündemde

Muharrem İnce, ana dilde eğitimin pedagojik olarak tartışılması gerektiğini ve ana dilde eğitimin pedagojiye uygun olmadığını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalari, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KÜRTÇE EĞİTİM PEDAGOJİYE UYGUN DEĞİLDİR"

Nagehan Alçı'nın HDP tabanının önemli bir kısmının ana dilde eğitim talep ettiğini hatırlatması üzerine Muharrem İnce, "Ana dilde eğitim talebi siyasetçilerin konuşacağı bir iş değil. Herkes haddini bilsin. Ana dilde eğitim konusu önce eğitimcilerin konuşacağı bir iş. Onlara oy kazandırmak için Kürt çocuklarına ziyan ettirmeyeceğiz. Pedagojik tartışacağız.

Bu ana dilde eğitim, gazetecilerin siyasetçilerin konuşacağı bir konu değil. Kürt çocuğu benim de çocuğum. Onlar bu memleketin evladı. Önce pedagojik tartışacağız. Pedagojiye uygunsa, bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değildir.

Neden değildir? Şöyle; fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama, Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerinden başlayan tartışmalar, sosyal medyada lince dönüştü.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Tepkiler üzerine Muharrem İnce bir açıklama daha yaptı.

İnce, "Anadilde eğitim tartışması siyasetçilerin değil, eğitimcilerin işidir.” Dediğim bundan ibarettir. Çekin ellerinizi çocukların üzerinden." dedi.