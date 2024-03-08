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Muharrem İnce, Ardahan'da sandalye üzerinde halka hitap etti

Muharrem İnce, Ardahan'da sandalye üzerinde halka hitap etti Ardahan'ın Çıldır ilçesinde partisinin adayı için destek isteyen Muharrem İnce, konuşmasını sandalye üzerinde gerçekleştirdi. O anlara ait kareler sosyal medyanın da gündemine oturdu.