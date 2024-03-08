Parti liderleri, adayları için sahaya indi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu kapsamda seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İl il gezerek adaylar için destek isteyen İnce'nin durağı, Artvin'den sonra Ardahan oldu.
Sandalye üstüne çıktı
Çıldır ilçesine gelen Muharrem İnce, ilçe merkezinde konuşma yaptı.
Ancak yeterli bir katılım yoktu ve İnce konuşmasını sandalye üzerinde gerçekleştirerek halka hitap etti.
Konuşmasından kareler, sosyal medyada gündem oldu.
Bu seçimde de etkili olamadı
İnce, CHP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurdu.
Geçtiğimiz genel seçim sürecinde seçime kısa süre kala, adaylıktan çekildi.
Ardından yerel seçimler için harekete geçti ancak etkili olamadı.
Herhangi bir ittifaka da katılmayan İnce, birlikte yol yürüdüğü CHP'li isimleri sık sık hedef alan açıklamalarda bulunuyor.
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