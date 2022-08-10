Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve İyi Parti'yi eleştirdi. İnce ayrıca, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İyi Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli’ye geldi.

İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti.

Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6’lı İttifakı hedef aldı.

İnce, "Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim, düşün peşime diyemiyor.” diye konuştu.

"Halk TV, Tele 1, KRT CHP ve İyi Parti'den düzenli maaş alıyor"

CHP’ye yüklenen Muharrem İnce, bazı muhalif basın kuruluşlarıyla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.

İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İyi Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." dedi.

Muharrem İnce: Bazı muhalif kanallar CHP ve İyi Parti'den maaş alıyor

"Cemal Enginyurt kendini ringde zannediyor"

İHA'nın aktardığına göre gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclis'i de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır.” diye konuştu.