Muharrem İnce: Biz büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık

Parti yöneticileri ile buluşan İnce, “Otel lobilerinde, plaza katlarında ya da yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde buluştu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce’nin açıklamalarında, “Biz diğerlerinden farklıyız. Otel lobilerinde, plaza katlarında ya da yabancı büyükelçiliklerin koridorlarında kurulmadık.” ifadeleri öne çıktı.

“BURADA HERKESİN PARASI VAR”

İnce, “Burada hazine, belediye, müteahhit parası yok, herkesin parası var. 'Parayı nereden buldun' diyorlar. Burada olan adamlardan buldum.” ifadelerini kullandı.

“3 H’Yİ KURACAĞIZ”

İnce, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu toplumu barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüteceğiz ve adil bölüşeceğiz. 3 H’yi kuracağız, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ve huzuru getireceğiz. Birbiriyle kavga eden salıdan salıya laf eden bir siyaset yok.

“NEZAKET, ZEKA, MİZAH YOK”

Ben bütçe uzmanıyım. 16 sene o parlamentoda görev yaptım. O bütçe konuşmaları sayesinde Türkiye beni tanıdı. Bütün tutanakları okudum. Siyaset dip yapmış. Nezaket, zeka, mizah yok.”

“EKOKIRIM DİYE BİR SUÇ GELİYOR ARTIK”

Türkiye’yi yakın gelecekte bir tehlikenin beklediğinin altını çizen İnce, “İhracatımızın yarısını Avrupa Birliği’ne yapıyoruz. 5-10 sene içerisinde bizden almayacaklar. Şartlarımız uygun olmayacak. Yeni bir suç tanımı var artık ama siyasetçilerin bundan haberi yok. 'Ekokırım' diye bir suç geliyor artık. Bu suç tanımı yakında dünyada geçerli olacak. Çevreye zarar verenleri kara listeye alacaklar, senin ürününü almıyorum diyecekler. Bunu konuşmamız lazım.” dedi.

"ANKETLERLE HİÇ İLGİLENMİYORUM"

1 Ocak 2022’ye kadar 5 bin yeni üyenin partiye katılmasını parti yöneticilerinden isteyen Genel Başkan Muharrem İnce, “Herkes payına düşeni alsın. Hepinizden bunu bekliyorum. Üye yapacaksınız, partimizi tanıtacaksınız. Dur durak yok her gün yeni bir yerde olacağız. 50+1 dediğimde 0,1 gösteriyorlardı. Şimdi 2 göstermeye başladılar yakında merak etmeyin yüzde 3-4 gösterecekler. Kaç gösterirlerse göstersinler, anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022’ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam 1 yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yaptıracağız boyumuzun ölçüsünü alacağız.” değerlendirmesinde bulundu.