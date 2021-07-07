Euro
10.2664
-0.08%
Dolar
8.6686
-0.2%
Altın
503.88
0.39%
Borsa
1.388
0.4%
Bitcoin
301.121
1.60%
EXEN Coin
27.37
-5.26%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Muharrem İnce Çanakkale'de istediği kalabalığı bulamadı

    Muharrem İnce Çanakkale'de istediği kalabalığı bulamadı

    'İktidar olacağız' parolasıyla Türkiye gezisine devam eden Muharrem İnce'yi Çanakkale'de 8-9 kişi karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor.

    Bu kapsamda İnce, bugün de CHP'nin kalesi olan illerden Çanakkale'ye geldi.

    KİMSE RAĞBET GÖSTERMEDİ

    İl gezilerine Türkiye'de ilk seçimde iktidar olacağız diye başlayan Muharrem İnce, konvoy ile geldiği Çanakkale’de istediği kalabalığı bulamadı.

    Muharrem İnce'ye burada çok az sayıda vatandaş ilgi gösterdi. İnce'nin seçim otobüsünü görevliler hariç yaklaşık 8-9 kişi karşıladı.

    Muharrem İnce Çanakkale de istediği kalabalığı bulamadı #1

    Muharrem İnce Çanakkale de istediği kalabalığı bulamadı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir