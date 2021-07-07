Muharrem İnce Çanakkale'de istediği kalabalığı bulamadı

'İktidar olacağız' parolasıyla Türkiye gezisine devam eden Muharrem İnce'yi Çanakkale'de 8-9 kişi karşıladı.

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor.

Bu kapsamda İnce, bugün de CHP'nin kalesi olan illerden Çanakkale'ye geldi.

KİMSE RAĞBET GÖSTERMEDİ

İl gezilerine Türkiye'de ilk seçimde iktidar olacağız diye başlayan Muharrem İnce, konvoy ile geldiği Çanakkale’de istediği kalabalığı bulamadı.

Muharrem İnce'ye burada çok az sayıda vatandaş ilgi gösterdi. İnce'nin seçim otobüsünü görevliler hariç yaklaşık 8-9 kişi karşıladı.