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    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar

    Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Altılı Masa’yı eleştirerek, "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar" dedi.
    • 11.12.2022 - 12:57
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    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar

    Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililer tarafından karşılandı.

    Partisinin Kahta ilçe başkanlık binasının açılışını yapan İnce, Altılı Masanın umut vermediğini ifade etti.

    "Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar"

    Muharrem İnce, "Anlaşamıyorlar, geyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, oradan iyi besleniyorlar. Ama ortada bir çözüm yok. Memleket Partisi’nin sloganı şu, ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.’ Eğer bir pazar günü sabahın 10.00’unda Adıyaman’ın Kahta ilçesinin ilçe başkanlığını açıyorsak bu çocuk okuyacak demektir. Birinci parti olacak Memleket Partisi, bunu da herkes görecek” diye konuştu." diye konuştu.

    Esnafı ziyaret etti

    İnce, daha sonra partisinin Adıyaman ve ilçe başkanları ile beraber M. Kemal Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar #1

    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar #2

    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar #3

    Muharrem İnce: Çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar #4


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