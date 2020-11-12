Muharrem İnce: CHP düzelmezse parti kuracağım

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partiye dönüşebileceğini belirterek,"Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız" ifadelerini kullandı.

CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, dün CNN ekranlarında Ahmet Hakan'ın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce'nin hedefinde ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var” iddiasıyla ilgili konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun yalancı olduğunu söyledi.

"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURAN YALAN SÖYLEMEZ"

Kılıçdaroğlu’nun iddiası hakkında konuşmayı sürdüren İnce, "Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Çıkıp açıklayacaksın. Ben bir Müslüman olarak kimseye iftira atamam. Muharrem İnce’yi kastetmeyip, Muharrem İnce’yi hedef alıyorsun. Kimin kastedilip edilmediğini CHP Genel Başkanı açıklamalı." ifadelerini kullandı

“CHP’Yİ DÜZELTEMİYORSAK PARTİ KURARIZ”

CHP’de kalmayı sonuna kadar deneyeceğini ifade eden İnce, şu açıklamaları yaptı;

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzelmesini istiyorum. Israrla iftira atmayın diyorum. Memleket Hareketi’nde biz şu anda 50 kişiyiz. Henüz kadroyu tamamlamadık. Tamamlayacağız. 4-5-6-7 Aralık’ta kapsamlı program yazacağız. Aynı zamanda Türkiye’yi geziyoruz.

İzmir depremi nedeniyle bir süre ara verdik. 81 vilayeti dolaştıktan sonra karar vereceğiz ayrı parti kurup kurmayacağımıza karar vereceğiz. Amacımız CHP’yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız. Millet ne derse ona yapacağız. 46 ili gezdik, halk bana ‘parti kur’ diyor.

Muharrem İnce: Millet ne derse onu yapacağız VİDEO

“MEMLEKET HAREKETİ 50+1 ALIR”

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:



"Ben CHP’nin genel başkanı olsaydım 50+1’i biz alacağız diye yola çıkardım. Alırsınız niye alamayasınız. 51 günün sonunda 31 aldıysanız 500 günde 51 de alırsınız. Özellikle CHP’nin üzerine yerleşmiş bir özgüven eksikliği var."