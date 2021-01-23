Muharrem İnce: CHP yoldan çıktı

Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, CHP'nin artık Atatürkçü bir parti olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren ancak parti içerisinde kurulan dikta yapısını aşamayan Muharrem İnce, yeni parti kurma kararı aldı.

Muharrem İnce'nin 1 Mart itibarıyla CHP'den istifa edeceği biliniyor.

Partisine yeni transferler için görüşmelerini sürdüren İnce, Independent Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

PARTİ YOLDAN ÇIKTI, ATATÜRK DİYEMEYEN İL BAŞKANLARI VAR

CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaştığını dile getiren Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hatırlatarak şu eleştirileri yaptı:

"Benim kişisel bir husumetim yok kimseye karşı. Bana yapılan yanlışlar husumetim. Böyle bir derdim yok. Derdim memleket. Derdim memleketimin çocuklarının sorunları. Geleceğimiz. Derdim ortak çıkarlarımız. Hepimizin, memleketimizin çıkarları.

Onun için partide tabii ki yanlış şeyler görüyorum. Hani dedim ya, partinin 2 tane yanlışı var bence; bir, yola çıkmıyor, iki, yoldan çıkıyor.

Yoldan çıkıyor derken. İlkelerinden uzaklaştı parti. Atatürk diyemeyen il başkanları var. Derdim bu.

Kamuoyu biliyor zaten tek tek isimlerini zikretmem yanlış olur. Ama derdimiz… Derdim Atatürkçü yapıdan uzaklaşması.

Her yerde, Türkiye'nin her vilayetinde yoldan çıkan bir parti var."

HDP-CHP ARASINDAKİ GİZLİ İTTİFAK

HDP ile CHP arasındaki ittifaka ilişkin de önemli açıklamalar yapan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Biz İstanbul'u Adana'yı, Mersin'i alırken sadece CHP'nin oylarıyla mı aldık? Hayır.

İYİ Parti'nin oyu var, HDP'nin de oyu var burada. Saadet Partisinin de oyu var. Bunların da oyu var. Peki, o yerel seçimdi. Şimdi önümüzde genel seçim var.

HDP BİZİ DESTEKLEDİ

Milletvekilliği seçiminde kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseyi yanıltmasın. Herkes partisine oy verecek. Milletvekilliği seçiminde HDP aday çıkarmadı İstanbul'da.

Bizi destekledi. Şimdi milletvekili seçimi var aday mı çıkarmayacak. Bir tane oy gelmez CHP'ye. Hesabı doğru yapmak lazım."