CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, dün ziyaret ettiği Iğdır'da bir CHP'linin, "Geleceğinizden haberimiz olmadı" demesi üzerine, "Beni karşılamaya gelen CHP yönetimine güvenmiyorum" dedi.

Muharrem İnce, ülke genelinde başlattığı 'Memleket Hareketi' programı kapsamında dün Iğdır'a geldi. İnce, cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.

Söğütlü Mahallesi'nde otobüse binerken yanına gelen ve kendisinin de 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den Iğdır Milletvekili adayı olduğunu söyleyen Metin Ova, "Sizin buraya geleceğinizden haberimiz olmadı. Keşke söyleseydiniz." dedi.

Muharrem İnce: CHP yönetimine güvenmiyorum- İZLE

"BENİ KARŞILAMAYA GELEN YÖNETİME GÜVENMİYORUM, ARKADAŞLARIMA DA ZARAR VERİR"

Bunun üzerine İnce, "Bunu bilerek yapıyorum. Pandemi var, kababalık olmasın. Beni karşılamaya gelen CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verir." diye konuştu.

İnce, daha sonra Ardahan ve Kars ziyaretlerinde bulundu. İnce, gezilerini bugün de Ağrı ve Erzurum'da sürdürecek.