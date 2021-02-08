Muharrem İnce'nin CHP ile yollarını ayırdığını açıkladığı konuşmada parti yönetimine yönelik oldukça sert mesajlar yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına giren ancak delegelerle kurulan dikta sistemini aşamayan Muharrem İnce, yeni parti kurma çalışmalarına başladı. İnce, uzun süren çalışmalarında sona geldi ve CHP'den istifa etti.

Partisinin logosunun ve adının hazır olduğunu ifade eden Muharrem İnce, 42 yıldır üyesi olduğu CHP'yle yollarını ayırdığını söyledi.

CHP ARTIK TABELA PARTİSİDİR

Ortada Atatürk'ün emanetinin kalmadığını CHP'nin artık tabeladan ibaret olduğunu ifade eden Muharrem İnce, hedefinin yüzde 50+1 olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce, şunları söyledi:

"CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır, parti tabanı ile üyeler arasında derin uçurum oluşmuştur.

Bugün bir yol ayrımında olduğunu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım.

Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyenlerle kol kola girmişler.

Ortada ilke, değer, duruş, liyakat yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır.

Muharrem İnce CHP'den istifa etti ViDEO



KİMLERLE YOLLARIMI AYIRIYORUM

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum.

Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum.

Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.

Ben askeri değilim yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum.

Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yolumu ayırıyorum.

CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum.

FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

Mavi Vatan’ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum.

“Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti” diyenlerle yolumu ayırıyorum.

Bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

ATATÜRK'ÜN EMANETİN İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN...

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'u Samsun'a giderken terk etti, Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.

HEDEFİMİZ 50+1

Hedefimiz 50+1.

Kibirsiz, sahici, saf, duru, hesap veren bir siyaseti birlikte kuracağız.

Asla işimiz olmayacak tek yer vardır o da Cumhur İttifakı'dır.

Biz 50+1'i alacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. Ben muhalefeti bölmüyorum. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Ne bölmesi bu?

İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır."

