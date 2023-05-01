Muharrem İnce, CHP'lilere çağrıda bulundu: Yanlış yapıyorsunuz FETÖ'nün hedefinde olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum, bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak" dedi.

İHA

13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bağcılar’da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gençler tarafından karşılanan İnce, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla zaman zaman sohbet eden İnce, onlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, ziyaretin sonunda basın mensuplarına kendisi hakkında sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"FETÖ'nün hedefinde ben varım"

Sert ifadeler kullanan İnce, CHP'ye oy veren vatandaşlara seslendi.

İnce, kendisine yönelik saldırıların FETÖ taktiği olduğunu söyledi.

İnce, "Şimdi FETÖ'nün hedefinde ben varım. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum, bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak." dedi.

CHP'lilere seslendi: Yanlış yapıyorsunuz

Kendisiyle ilgili her gün sahte dekontlar, montaj videolar ortaya çıktığını belirten İnce, şöyle devam etti:

“Bu açıklamamı son kez yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Kendileri bilir. Sahte belgeler, sahte CD'ler, sahte evraklar FETÖ'nün uzmanlık alanıdır. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez, Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce direnir, mücadele eder. Ama onlara şunu söyleyeyim. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir.” diye konuştu.

"İstanbul Şişli'den, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den ibaret değil"

"Türkiye ya da İstanbul, Şişli'den, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den, Bakırköy'den ibaret değildir." diyen İnce, "Bağcıları da var bunun, Esenler'i de var. Bugün Bağcılar sokaklarında müthiş bir ilgiyle karşılandık. Teşekkür ediyorum Bağcılarlı sakinlerimize." diye konuştu.

İnce, daha sonra bir kafede vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.