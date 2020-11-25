Muharrem İnce, CHP'nin eşcinseller için yaptığı öneriyi eleştirdi

Muharrem İnce, CHP'nin eşcinseller için yaptığı öneriyi eleştirdi

Muharrem İnce, Türkiye'nin pandemiyle uğraştığı dönemde CHP'nin transların ameliyatlarını gündeme taşımasını anlamsız buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük bir yarış içerisinde olan Muharrem İnce, parti içerisindeki dikta sistemine karşı başkaldırdı ve Anadolu'yu gezme kararı aldı.

Memleket Hareketi olarak şehirleri gezen Muharrem İnce, zaman zaman ekranlara çıkarak gündemi değerlendiriyor.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, CHP'nin pandemi dönemindeki gündemini eleştirdi.

"CHP'NİN GÜNDEMİNDEKİ KONUYA BAKIN.."

Muharrem İnce, "İnternet sitelerinde haber var.. CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Eşcinsellerin ameliyat parasını devlet ödesin'... Ya ben ödemesin demiyorum da.. Her şey güllük gülistanlık olur, Türkiye zenginleşir. Yahu kahvehaneler kapalı, lokantalar kapalı, garsonlar işsiz, eğlence sektörü işsiz, şirketler kapanıyor. Bak dolar euro yine fırladı gitti. Kriz içerisindeyiz. İnsanlar burnundan soluyor, CHP'nin gündemindeki konuya bakın.." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, CHP'nin eşcinseller için yaptığı öneriyi eleştirdi VİDEO

TRANSLARIN AMELİYATINI DEVLET YAPSIN ÖNERİSİ

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Transların beden uyum sürecine erişim kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatların SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır." açıklamasını yapmıştı.

CHP'den trans olacakların ameliyatı için SGK önerisi HABERİ



