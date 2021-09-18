Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum

Memleket Partisi Olağan Kurultayı’nda konuşan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Memleket Partisi, Ankara Spor Salonu'nda 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi.

Partinin Genel Başkanı Muharrem İnce, sahnede partililere seslenerek önümüzdeki seçimler ile gençlerin yurt dışında yaşama düşüncelerine değindi.

"CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYIYIM"

Gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce, “Genel Başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapamazsa 45 gün içinde evine geri döner. Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, ‘İstiyor muyum?’ Evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım. Fakat sandığı önümüze koyacağız. Bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız. İlerleyen günlerde tartışmalı bir konu oldu. Buna genel başkan karar vermeyecek, MYK’da karar vermeyecek, parti meclisi de karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız. Partide demokrasiyi sağlayacağız sonra Türkiye’de demokrasiyi sağlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

"BU MEMLEKET BİZİM, HİÇBİR YERE GİTMEK YOK"

Konuşmasının devamında gençlere de seslenen İnce, “Son günlerde gazetelerde televizyonda sıkça gençlerin yurt dışına gitmek istediklerini duyuyorum, görüyorum. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokakları biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçları biz sulamazsak kimse sulamaz. Umutlarınızı yeşertin hiçbir yere gitmek yok.” dedi.

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım