Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siz adayınıza güvenmiyorsunuz da bana 'Aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İmzasını verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında, "100 bin imza kampanyası"nı başlatmak için Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasındaki Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına geldi.

Rakip 'tek aday' olamayacak

İmza vermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, 20 yılın sonunda herkesin "tek adam" yönetiminden şikayetçi olduğunu ve bunun karşılığının, ya da rakibin "tek aday" olamayacağını savundu.

"Demokratik hakkımı kullanıyorum"

Muharrem İnce, "tek aday dayatmasına" da karşı çıkacaklarını, demokrasilerin seçme ve seçilme üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bu ihale takımı gibi oldu. 'Kimse ihaleye girmesin, ihaleye girenin ayağını kırarım, seni tehdit ederim'. Böyle bir şey yok. Siz adayınıza güvenmiyorsunuz da bana 'Aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum." diye konuştu.

"Biz, Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız"

İnsanların seçim kurullarına imza vermek için geldiğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti: