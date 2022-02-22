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    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin arkasında olduğunu ve her zaman bağımsız yargıya inandığını söyleyen Muharrem İnce’nin davası, ileri bir tarihe ertelendi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:59
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    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın Uşak'ta görülen duruşmasına katıldı.

    Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren İnce, hakimin sorusu üzerine, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu söyledi.

    “HER ZAMAN SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin arkasında olduğunu ve her zaman bağımsız yargıya inandığını belirten İnce, şöyle devam etti:

    “Her zaman söylediklerimin arkasındayım. Eğer 2018 yılında Cumhurbaşkanı seçilseydim, bu kürsüye dokunulmazlığı olmadan bir cumhurbaşkanı olarak gelip kendim sanık olarak ifade verecektim. Bağımsız yargıya bu şekilde dönüş olacağı düşüncesindeyim. Bu benim hayalimdi, bunu gerçekleştireceğim.”

    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı #1

    “BİZCE SUÇ SÜBUTA ERMİŞTİR”

    Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar, İnce'nin hakaret suçunu işlediğinin kesin olduğunu belirterek “Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık, Cumhurbaşkanı'na hitap ederek ifadeler kullanmıştır. Bizce suç sübuta ermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı #2

    ERTELENİNCE PARTİ OTOBÜSÜYLE DÖNDÜ

    Kolbasar, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını da emsal gösterdi.

    Hakim, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

    İnce, parti otobüsüyle vatandaşları selamlayarak kentten ayrıldı.

    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı #3

    TALİMATLA İFADE VERMİŞTİ

    Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

    İnce, davaya ilişkin bu yıl 8 Şubat'ta Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade vermişti.

    İnce, hakaret kastı taşımadığını, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderek asıl savunmasını orada yapacağını bildirmişti.

    Muharrem İnce ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı #4


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