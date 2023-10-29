Haberler



Gündem



Muharrem İnce Cumhuriyet Bayramı'nda depremzedelere Nutuk dağıttı

Muharrem İnce Cumhuriyet Bayramı'nda depremzedelere Nutuk dağıttı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Adana ve Hataylı depremzedelerle geçirmeyi tercih etti. İnce, bir araya geldiği gençlere Atatürk'ün eseri Nutuk'u hediye etti.