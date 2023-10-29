Yurtta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor.
Anıtkabir, Dolmabahçe, caddeler, meydanlar ve okullarda törenler düzenleniyor.
Gencinden yaşlısına, ünlü isimlerden siyasilere tüm vatandaşlar törenlere katılıyor.
Siyaset arenasında ziyaretler sürüyor.
İnce deprem bölgesine gitti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda farklı bir program yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bugünü deprem bölgesinde geçirmeyi tercih etti.
İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay'a ve Adana'ya gitti.
Gençlere Nutuk dağıttı
Buradaki vatandaşlarla 100. yılı kutlayan Muharrem İnce'nin yanında Atatürk'ün eseri Nutuk'u taşıdığı görüldü.
Gençlerle bir arayan gelen İnce, gençlere Nutuk hediye etti.
"Atamızın izinde nice 100 yıllara"
O anlar da partinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:
"Genel Başkanımız Muharrem İnce, Cumhuriyetimizin 100. yılında deprem bölgesi Adana ve Hatay'da depremzede yurttaşlarımızla buluştu. Gençlerimize Nutuk hediye etti. Atamızın izinde nice 100 yıllara!"
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış