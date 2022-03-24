Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Muharrem İnce, "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin düzenlediği İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret ederek, depremzedelerle temasta bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bu toplantının ardından Balçova'da bir kafede üniversite öğrencileriyle buluştu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

6 PARTİNİN İMZALADIĞI METNİ ELEŞTİRDİ

Burada altı muhalefet partisi liderinin yuvarlak masada imzaladığı, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini, İstanbul Sözleşmesi'ne değinilmediğini söyledi.

Muharrem İnce: Erdoğan 20 senedir yıpranmadı VİDEO



"20 SENEDİR ERDOĞAN YIPRANMIYOR DA SEN NİYE YIPRANIYORSUN"

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına da değinen İnce, muhalefetin kendine güvenmediğini söyledi.

İnce şunları söyledi:

“Hiçbiri kendine güvenemiyor, ‘Ben Erdoğan’ı yenerim’ diyemiyor. Ben diyorum, ‘Onu yenerim’ diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?”