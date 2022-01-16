İktidara erken seçim çağrısı yapan CHP'nin kendi kurultayını 1 yıl ertelemesini eleştiren Muharrem İnce, 'Böyle kafa olur mu?' ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erzurum'a gitti.

Burada gezi ve açılışlarda bulunan Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi.

Gündemine CHP'yi alan İnce, muhalefetin erken seçim istemesine karşın yaptığı şeylerli çelişkili bulduğunu söyledi.

“ERKEN SEÇİM İSTİYORSUN AMA KURULTAYI 1 YIL ERTELİYORSUN"

İnce, CHP'nin kurultayı ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirterek, "Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, erken seçim isteyen CHP'nin kurultay ertelemesini eleştirdi ViDEO

"TERÖRİSTLE FOTOĞRAF ÇEKİLENİ KINAYAMAYAN BİR MUHALEFET VAR"

İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, "Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy, kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz." dedi.

"KURDUĞUNUZ KUMPASLAR ELİNİZDE PATLAYACAK"

Muharrem İnce, muhalefetin dolardan cesaret aldığını kaydederek, "Eskiden bunların cesareti yoktu. Şimdi cesaretleri var. Çünkü dolara ve ekonomiye güveniyorlar. Önceden bu işi yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira oldu acaba ben kazanır mıyım diye düşünüyor. Bu kafayla giderseniz Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz kumpaslar elinizde patlayacak." açıklamalarında bulundu.

CHP'de kurultay, 1 yıl ertelendi