Muharrem İnce ile Nevşin Mengü arasında polemik! Ben senin kardeşin değilim... Muharrem İnce, Nevşin Mengü ile münakaşasını anlattı. İnce, Mengü'nün konuşma esnasında kendisine "Yazarım kardeşim" şeklinde çıkıştığını, kendisinin de "Ben senin kardeşin değilim, babanın arkadaşıyım" ifadeleriyle karşılık verdiğini vurguladı.

Merakla beklenen 2023 seçimleri öncesindeki son düzlüğe girdi...

Türkiye, 55 gün sonra sandığa gidecek.

Zaman daralırken siyasi arena her geçen gün daha da hararetleniyor.

Cumhurbaşkanlığı adayları birer birer netleşirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bir süredir kararlarıyla gündemde.

Millet İttifakı'na dahil olması beklenen Muharrem İnce, kendi adaylığını ortaya koyacağını açıkladı.

Muharrem İnce'nin bugün YSK'ya adaylığını vermesi bekleniyor.

Bir diğer yandan İnce'nin, gazetecilerle girdiği polemikler göz önüne çıkıyor.

İnce, son dönemlerde Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya ve ekonomist Özgür Demirtaş ile küstü...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Nevşin Mengü konusuna açıklık getirdi.

Nevşin Mengü'nün "İktidar destekli sosyal medya kullanıcıları Muharrem İnce’yi ön plana çıkarmaya çalışıyor." iddiasının doğru olmadığını savunan İnce, kendisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlattı.

"Böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim, yazarım kardeşim dedi"

İnce şöyle devam etti;

Nevin Mengü bir şey yazmış. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. Yazarım kardeşim dedi. Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım dedim. Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikten. Kardeşim diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz bir daha konuşur musunuz?

Bir diğer yandan Nevşin Mengü, YouTube hesabında konuyu ele aldı.

Mengü, Meral Akşener'in Muharrem İnce ile ilgili, "Hükümetle beraber çalıştığını düşünmüyorum. Bizim ittifakımızda olmalı." ifadelerini aktardı.

Bunun üzerine Mengü, Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı "FETÖ’cüsü, bölücüsü, beslemesi, AK Parti’nin eskisi, yenisi, trolü, fongülü hepsi bir araya gelmiş bize ateş ediyor. “Vurun ulan. Vurun, Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, Karnımda sözüm var.” paylaşımı vurguladı.

"Ağzımdan kaçırdım"

Ayrıca ikili münakaşaya değinen Mengü, İnce'nin kendisine telefonda bağırdığını, bu sırada da ağzından kardeşim kelimesini kaçırdığını itiraf etti.