Muharrem İnce ile Yaşar Okuyan davalık oluyor

Muharrem İnce, kendisinin AK Parti tarafından finanse edildiğini iddia eden söyleyen Yaşar Okuyan ile mahkemede hesaplaşacak.

Muharrem İnce ile CHP'liler arasından büyük bir savaş başladı.

YouTube'da Hakan Aygün'e konuşan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'ye yönelik ağır ifadeler kullandı.

"MEHMET CENGİZ MADDİ DESTEK SAĞLADI MI"

Muharrem İnce'nin AK Partililer tarafından finanse edildiğini savunan Yaşar Okuyan, "Muharrem İnce'ye soruyorum. Mehmet Cengiz'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Sizin geçmiş kampanyalarına bir maddi destek sağladı mı? Cevap vereceksen, dikkatli cevap ver. Cevap verirsin vermezsin başka.

"PARTİ KURACAĞINA TURŞU KUR"

Muharrem İnce’yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AK Parti’nin Ayasofya’da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var? Cuma namazını sen Yalova’da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun? Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olacak?" dedi.

"SİYASİ MEVTA OKUYAN'A DAVA AÇACAĞIM"

Bu sözleri duyan Muharrem İnce harekete geçti.

İnce, "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan’ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar’a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum." ifadelerini kullandı.