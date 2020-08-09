CHP'nin boykot ettiği CNN Türk'e konuşan Muharrem İnce, önümüzdeki hafta tüm gerçekleri Ankara'da açıklayacağını duyurdu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan çekişme yeni bir boyuta taşınıyor.

2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Muharrem İnce, son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde.

Tartışmalar devam ederken, Muharrem İnce CHP tarafından boykot edilen CNN Türk'e röportaj verdi.

Muharrem İnce: Kim hain, kim bölücü görecekler ViDEO

"HAİN DİYENLER, BÖLÜCÜ DİYENLER..."

Kısa bir açıklama yapan İnce, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Hakkımda iftiralar var, yalanlar var. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Hain diyenler, bölücü diyenler.. Kim hain, kim bölücü görecekler. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz." ifadelerini kullandı.