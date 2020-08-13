Muharrem İnce: Konuşma sırası bende

Muharrem İnce, seçim sürecinde kendisine yakın isimlerin liste dışı bırakıldığını ve seçilmemesi için parti genel merkezinin her şeyi yaptığını söyledi.

Türk siyasetinin gündeminde Muharrem İnce var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelerle kurduğu dikta sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, partisiyle ayrılık noktasına geldi.

CHP'liler tarafından hain ilan edilen Muharrem İnce, Ankara'da kameralar karşısına geçti.

"Bilen de bilmeyen de konuştu, sıra bende." diyerek sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Türkiye'de muhalefet sorunu var. CHP'de ilk kez Meclis Grup Başkanvekilleri, genel başkan tarafından atanıyor. Seçimle gelmiyor." dedi.

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Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır.

CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan Vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Genel Başkan onları atıyor.

Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük çaba harcamak gerekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız İsmet İnönü, kurultaylarda günlerce kurultayı takip etmiştir. Şu anki Genel Başkanımız ise kendi konuşmasını yapmış ve alanı terk etmiştir.

CHP'den ayrılırken dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

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BAŞLATTIĞIMIZ HAREKETİN ADI

Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır.

4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket hareketini başlatacağız. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacak. Hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, dil, din ayrımına şiddetle karşı çıkacaktır.

Partiyi bölüyorsun diyorlar. Millet İttifakı'nın içerisindeyim. Oyları bölmüyorum. Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız.

50+1 sisteminde bölme olmaz. Söylenen sözler doğru değildir.

Sizi saray mı destekliyor diyorlar. Erdoğan, AK Parti ve MHP oylarından daha azdır, o oylar bana geldi.

Sarayın beni desteklemesi mantıklı değildir. O piyasada saray bunu destekliyor diyenler, CHP içerisindeki rant peşindekilerdir. Dolayısıyla bu bir palavradan ibarettir.

Yandaş medyanın bana olan yakınlığı gözlerimi yaşartıyor. Memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir.

Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Bu siyaseti bilmeyenlerin düşüncesidir. Örgüt buna çok kızdı mı evet. Ben hiç takmadım. Ama partide ilkeler çiğneniyor.

İzmir'de genç bir kardeşim hakaret etmiş bana. Gelip seni bulacağım, seninle konuşacağız. Sana kızgın değilim. Her bahar parti değiştiren kişiye dikkat et. Oraları karıştıyor.

4 Eylül'de güneşe çıkacağız."