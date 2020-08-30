Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikta sistemine başkaldıran Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlattığı hareketin ilk durağı Sivas olacak.

ENSONHABER.COM / ilyasefe.unal@ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı olabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca kurultay yarışına giren Muharrem İnce, delegelerin kontrol altında tutulması nedeniyle bir türlü başarıya ulaşamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu dikta sistemini delemeyen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşadı ve partisi tarafından da dışlandı.

MEMLEKET HAREKETİ

Son olarak partisinin kurultayında tuvaletin önüne oturtulan Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlatma kararı aldı.

CHP HAİN İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkma kararı alan Muharrem İnce, CHP tarafından hain olarak yaftalansa da kararından vazgeçmedi.

OTOBÜSÜNÜ GİYDİRDİ

Ensonhaber.com, Muharrem İnce'nin özel otobüsünün görüntülerine ve yol haritasına ulaştı.

NEDEN 4 EYLÜL, NEDEN SİVAS

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin fitilini 4 Eylül'de Sivas'tan ateşleyecek.

Hareketin tarihi ve başlama noktası da özenle belirlendi.

Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nde Cumhuriyet'in temellerini atmaya başlamıştı.