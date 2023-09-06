Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret etti Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında muhalefet partilerini ittifak olmaya çağıran Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, İyi Parti Lideri Meral Akşener ile bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber 14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor. İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken, İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırıldı. Seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasındayken, esas nedenin CHP ile HDP arasındaki ilişki olduğu belirtildi. Seçimlere CHP listelerinden girenlerin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı. İlk olarak Kılıçdaroğlu'ndan önce İzmir adayını duyuran İyi Parti'de hareketli günler yaşanıyor.. Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü Twitter'da bizi takip edin 14 Mayıs öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmazken Akşener, görüşme sonrası İnce'yi genel merkezden uğurladı. İttifak çağrısı yapmıştı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.

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