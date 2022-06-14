CHP'den istifa ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce, eski partisinin kimliğine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet TV Haber'de Anadolu Soruyor programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, KonTv Haber Müdürü Çetin Altan ve Karabük BRTV televizyonu genel yayın yönetmeni Mehmet Çetinkaya'nın da sorularını yanıtladı.

"CHP Ataürk'ün partisi değil"

CHP'yi Atatürk'ün kurduğunu ancak şu anki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi.

Muharrem İnce: CHP Atatürk'ün partisi değil ViDEO

"Aday bulamazlarsa buradayım"

"Millet İttifakı adaylık teklif ederse ne cevap verirsiniz?" sorusuna İnce, "Olmayacak duaya amin demem ancak aday bulamazlarsa buradayım." diye konuştu.

"Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor." diyen İnce, “Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Hükümete sınır ötesinde destek

İnce, ayrıca hükümetin Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatına destek vereceklerini belirterek "Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin Mavi Vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği Mavi Vatan'ı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.

Babacan'a Kemal Derviş göndermesi

Millet İttifakı'nın kurtarıcılardan kurtarılması gerektiğini belirten İnce, "Ey Babacan sen bu hükmet içinde değil miydin? Bu Hükümetin günahları Erdoğan'a başarı sana mı kalacak? Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Neden çıkıp itiraz etmedin? Neden imzaladın? Kemal Derviş'ten sonra sen de mi kurtarıcısın? Biz kişilere değil ilkelere bakarız." diye konuştu.