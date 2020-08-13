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- Muharrem İnce Nagehan Alçı'ya yüklendi
Muharrem İnce Nagehan Alçı'ya yüklendi
Parti Kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, Nagehan Alçı'nın yazısıyla ilgili yorum yaptı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 01:43
- Güncelleme : 13.08.2020 - 01:43
Nagehan Alçı, "Dağ fare mi doğuracak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, parti kuracağı söylentileri üzerine Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı.
"PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK BÜYÜK BOMBALAR AÇIKLAYACAĞIM"
"İnce beklentiyi çok yükseltiyor" diyen Alçı, İnce'nin kendisine "Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size" diye yazdı.
"NEZAKETSİZLİK OLMASIN DİYE TELEFONA BAKIYORUM"
Twitter hesabından Alçı'nın yazısına tepki gösteren İnce, "Nezaketsizlik olmasın diye telefona bakıyorum, açıklamayı yarın yapacağımı söylüyorum, 'Bana bomba açıklamalar yaptı' diye haber yapılıyor. Açıklama yarın 10.30'da" dedi.