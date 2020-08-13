Muharrem İnce Nagehan Alçı'ya yüklendi

Nagehan Alçı, "Dağ fare mi doğuracak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, parti kuracağı söylentileri üzerine Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

"PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK BÜYÜK BOMBALAR AÇIKLAYACAĞIM"

"İnce beklentiyi çok yükseltiyor" diyen Alçı, İnce'nin kendisine "Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size" diye yazdı.



