İnce, Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip “Kandil’i PKK’nın başına yıkacağız” açıklamalarına yönelik, “Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile geldiği Tokat'ta, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı. Burada bir basın mensubu İnce’ye, “Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusunu yöneltti.

Muharrem İnce, ilkeli siyasetten yana olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz.

“OY ALMAK İÇİN İNSANLARA YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ”

Biz memleketin geleceği için Memleket Partisi olarak, 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz.

Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz VİDEO



“YABANCI ASKER SÖZCÜĞÜ GEÇMİŞTEKİ TEZKERELERDE DE VARDI”

Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz.”





“İTTİFAKLARIN SEÇİM DÖNEMİNDE KONUŞULMASINDAN YANAYIZ”

Üçüncü bir ittifak olup olmayacağı sorusuna ise İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin azmini düşüreceği, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Memleket Partisi olarak 50+1 alacakmış gibi tek başımıza iktidar olacak gibi çalışacağız. Seçime yakın bakacağız. Bu yorgun iktidarı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Zile ilçe teşkilatının açılışının ardından İnce, ekibi ile halay çekti.