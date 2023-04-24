İHA

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezileri çerçevesinde Zonguldak'a gelerek Gazipaşa Caddesi'nde esnafla görüştü.

Gençlerin ilgi gösterdiği Muharrem İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sırasında bir vatandaş, İnce'ye "AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" diye tepki gösterdi.

Kendisine eşlik eden polislerin devletin polisi olduğunu söyleyen İnce, şunları söyledi:

Devletin polisi onlar. AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey. Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan. Çok ayıp tabi o tepkiyi şahsıma almıyorum. Bana değil o. Etrafımızda Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onlara 'AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak' demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk Devleti'nin polisleridir. Bizim arkadaşlarımızdır. Onlara 'AK Parti'nin polisi' diye hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır. Polislere saygısızlıktır. Ben Türk Polisleri'ne canımı emanet ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun kardeşlerimdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarıdır.