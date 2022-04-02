Market videosuyla gündeme gelen Memleket Partisi Lideri, tuvalet kağıtlarının fiyatlarını görünce "Taksitle sileceksin" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan'ın başlamasıyla soluğu markette aldı.

Alışveriş anlarını saniye saniye kayda aldıran Muharrem İnce, raflardaki fiyatlardan pek memnun kalmadı.

TUVALET KAĞIDI FİYATLARINI GÖRDÜ: TAKSİTLE SİLECEKSİN

İnce, tuvalet kağıdı reyonuna geldiği esnada 90 ile 120 lira arasındaki fiyatlarla karşılaştı. Bunun üzerine şaşkınlığını dile getiren İnce, "Taksitle sileceksin, birdenbire silmek yok" dedi.

"MARKET ARABASI ÇOK YAKIYOR"

Ayrıca toplam bin 447 lira tutan alışveriş görüntülerini Twitter hesabından da paylaşan İnce, "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" açıklamasına yer verdi.

Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı