Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencileri ziyarete giden Muharrem İnce, sistemin 1990'lı yıllarda da böyle olduğunu belirterek, tüm siyasileri Boğaziçi'ne davet etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektör eylemleri sürerken, siyasi isimlerin de bölgeye gitmesi dikkatlerden kaçmıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ve HDP'li vekillerin ardından CHP'nin eski milletvekili Muharrem İnce de eylem yapan öğrencileri ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden öğrencilerle buluşan İnce, insanoğlu var olduğu sürece demokrasi ve özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

"90'LI YILLARDA DA BÖYLE OLUYORDU"

Rektörlük seçimleriyle ilgili İnce, "90'lı yıllarda bile şöyle oluyordu. Hocalar 6 kişi seçiyordu, YÖK'e gidiyordu, onlar da 3'e indiriyordu. Cumhurbaşkanı da bu 3 kişiden birini atıyordu. Yani biz 40 yıl öncesinden bile geriye gittik. Bırak ileri gitmeyi geriye gittik." dedi.

Muharrem İnce: Rektör seçimleri 90'lı yıllarda da böyleydi VİDEO

"BÜTÜN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİ ÜNİVERSİTEYE DAVET EDİYORUM"

Siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan Muharrem İnce, "Bütün siyasi partilere söylüyorum, çocuklar gerçekten demokratik taleplerini yerine getiriyorlar. Şuraya (Boğaziçi Üniversitesi) girdiğim andan itibaren herkes güler yüzlü. Ben bütün siyasi parti temsilcilerini Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİLGİ ALDI

İnce, daha sonra Boğaziçi Mezunlar Derneği'ni (BÜMED) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, akademisyenlerle sohbet etti.