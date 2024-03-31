Muharrem İnce: 'Seçim demokrasilerin düğünüdür' Yerel seçimler için sandık başına giden Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, yaptığı açıklamalarda sonuçların hayırlı olmasını diledi.

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AA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte yerel seçimde oyunu kullanmak üzere Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.

"Bu düğün meşru ama adil değil"

İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." ifadesini kullandı.

"Gıda güvenliği en büyük sorun"

Türkiye'de gıda güvenliğinin bir numaralı problem olduğunu söyleyen İnce, 10 yıl sonra seçim sonuçlarından ziyade domatesin, biberin, etin, sütün ve yumurtanın konuşulacağı görüşünü paylaştı.

"İkinci problem deprem"

İnce, ülkede ikinci problemin deprem, üçüncü problemin ise enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben herkesin oy oranını konuştuğu bir günde sorumlu bir siyasetçi olarak geleceği düşünen bir fizik öğretmeni olarak, bir baba olarak, bir dede olarak milletimizi bu konuda uyarmak istedim. Seçim sonuçlarının şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimi Genel Merkez'de takip edeceğim."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)