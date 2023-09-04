Muharrem İnce seçim döneminde yaşadığı kaset komplosunu anlattı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine kurulan kaset komplosu ortaya çıkınca, görüntüleri eşi Ülkü İnce ile izlediğini söyledi.

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14 ve 28 Mayıs tarihi seçimleri, muhalefet bileşenlerinin siyaset mühendisliği kapsamında çirkin iftiralara sahne oldu.

Özellikle muhalefetteki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu iftiraların en ciddi hedefi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, İnce'ye büyük baskı yaparken bununla da yetinmeyip iftiralar ortaya attı.

Bu kapsamda İnce, 'porno kasedi' iftirasına da maruz kaldı.

Görüntülerde Muharrem İnce olduğu iddia edilen bir seks kaseti, sosyal medya mecralarından muhalif hesaplar tarafından servis edildi.

O dönem büyük tartışmalara neden olan o iftiraları ve yaşananları, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Muharrem İnce anlattı.

"İsrail'deki bir porno sitesinden seks kaseti almışlar"

Görüntüleri eşi Ülkü İnce'ye izlettiğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"İsrail'deki bir porno sitesinden seks kaseti almışlar, benim yüzümü yapıştırmışlar. Koltuğunun altında bir karış kıl. Ben Müslümanım bir kere, kolumun altında kılla gezmem. Kafamı üzerine yapıştırdıkları adamın kolunda bir de saat var. Bakın olayı anlatayım size.

Gerçekte bir kaset olur, o kaseti yayınlarsan o kaset komplosudur. Burada kaset yok! Yani bunların hepsini, bu sahte dekontları, sahte kasetleri, hepsini FETÖ'cüler yaptı ama yayan sadece FETÖ'cüler değil.

"Eşimden uzaklaşmamı rica etti"

Bir milletvekili adayımız, eşim ve ben Antalya'ya gideceğiz. Milletvekili adayımız telaşla beni aradı. Eşimden uzaklaşmamı rica etti. Bir porno haberi olduğunu söyledi ve görüntüyü bana gönderdi. Şöyle bakar bakmaz 'Bu ben değilim' dedim. "Nereden anladınız?" diye sordu.

"Yok, bu sen değilsin' dedi"

Birincisi kolunun altındaki kıllardan anladım, ikincisi de saatten. Ben saat takmam. Alyans takmak bile yük gelir bana. Eşim o sırada 20 metre kadar ötedeydi, hemen çağırdım yanıma ve dedim ki; 'Bak porno kasetim çıkmış.' Baktı ve hemen 'Yok, bu sen değilsin' dedi. 'Nereden anladın?' dedim. 'Bir, saat takmazsın. İki, kolunun altında kıl olmaz' dedi. Ama işte bunu yaydılar."