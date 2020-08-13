Muharrem İnce, seçim gecesinde açıklama yapabilmek için elinde verilerin olmadığını söyledi. İnce, CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci yerleştirmediğini de açıkladı.

Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı sıkıntıları tek tek dile getirdi.

CHP yönetiminin sandıklara sahip çıkmadığını ifade eden İnce, gece yarısı kendisine veri vermedikleri için çıkıp açıklama yapmadığını söyledi.

SEÇİM GECESİ NE YAPIYORSUNUZ DEDİM, BİLGİ VERMİYORLAR

Muharrem İnce, şunları söyledi;

'Seçim gecesi tartışmaları...' O moralle miting yaptırdılar. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in bir benim reklamım. Kemal Bey aday değil ki... Reklamlarımı televizyonlara vermiyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar, reklam yapmıyorlar. Seçim gecesi, 'Ne yapıyorsunuz'? dedim, bilgi vermiyorlar.

İKİNCİ TURA KALDI MI KALMADI MI BİLMİYORUM

İkinci tura kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok, 4 milyon oy yapar bu.

BENDEN YALAN SÖYLEYİP MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAMI İSTİYORLAR

4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum, krizi kötü yönetmiş olabilirim.

BANA VERİ VERMEDİLER

Ama bana veri vermediler. Erdoğan 1.3 milyon oy az alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı."

Muharrem İnce, seçim gecesi neler olduğunu açıkladı VİDEO