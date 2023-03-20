Muharrem İnce: Seçimde yüzde 30'un üzerinde oy alacağız YSK'ya adaylık başvurusu yapmaya giden Muharrem İnce, şu anda partisinin oy oranının yüzde 20 olduğunu söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı...

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

İki ismin ardından Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

Adaylık başvurusunu yaptı

Yaşananların ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı.

Adaylık için ilk resmi adımı atan İnce, iddialı açıklamalarda bulundu.

"Oy oranımız şu an yüzde 20, ilk turda 30'un üzerinde oy alacağız"

Muharrem İnce, şu anda alacağı oy oranının yüzde 19-20'lerde olduğunu iddia etti.

"Bizim belediye parası hazine parası yok. Biz kampanyayı 30’un üzerinde tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak yüzde 60’ın üzerinde oyla seçileceğim" ifadelerini kullanan İnce, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 60'ın üzerinde oyla seçileceğim"

Bugün oy oranımız 19-20’lerde, bunu herkes biliyor. Ak Parti’nin, CHP’nin içindeki anketçiler de biliyor. Seçim sürecinde adayların bazıları oy oranını düşürür bazıları azaltır. Bizim medyamız yok. Gençlerimiz var. Bot hesap diyorlar. Bizim belediye parası hazine parası yok. Biz kampanyayı 30’un üzerinde tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak yüzde 60’ın üzerinde oyla seçileceğim

"Projelerimi anlatacağım"