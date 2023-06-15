Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Bayramdan sonra geliyorum Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçime birkaç gün kala ayrılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramdan sonra yeniden çalışmalarına başlayacak.

ensonhaber.com

Türkiye, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyerek kritik seçimleri geride bıraktı.

Seçim sürecinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilmişti.

Bu geri adımın altından ise kaset şantajı ve kumpası çıktı.

İnce’ye yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen "kumpas" üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken, İnce'den bir mesaj geldi..

İkinci turda oy kullandıktan sonra dinlenen İnce, siyasete geri dönüş sinyali verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bayramdan sonra tekrar yollara düşeceğiz"