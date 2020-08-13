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    Muharrem İnce soru almadan basın toplantısını bitirdi

    Muharrem İnce soru almadan basın toplantısını bitirdi

    Konuşmasında medyayı özgürleştireceğini söyleyen Muharrem İnce, yoğun ilgiye rağmen gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salondan ayrıldı.
    • AA
    • 13.08.2020 - 11:13
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    Muharrem İnce soru almadan basın toplantısını bitirdi

    Muharrem İnce, Ankara'da kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

    CHP'yi endişelendiren toplantıya basının ilgisi oldukça yüksekti.

    "BEN SİZİN SORULARINIZI TAHMİN ETTİM"

    Kendi sorularını soran ve yine kendi cevaplayan İnce, açıklamalarını noktaladıktan sonra "Ben sizin sorularınızı tahmin ettim zaten, sorularınızın hepsini cevapladığımı sanıyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum." diyerek basın toplantısını bitirdi.

    Basın toplantısına gelen gazeteciler, Muharrem İnce'nin bu tavrından fazlasıyla rahatsız oldu.

    Muharrem İnce gazetecilerden soru almadı

    Muharrem İnce soru almadan basın toplantısını bitirdi #1

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