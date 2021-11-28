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    Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti

    Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti

    Muharrem İnce'nin esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun Arap olduğunu öğrenince sırtını dönerek yoluna devam etmesi tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 13:09
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    CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

    İnce, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

    Partililerle sokakta yürüyen incenin bir çocukla diyaloğu ise gündem oldu.

    ÇOCUKLA TANIŞMAK İSTEDİ

    Çocuklarla ve gençlerle iletişim kurduğu görüntüler vermeyi önemseyen İnce sokata gördüğü küçük bir çocukla tanışmak istedi.

    İnce kalabalıktan çekinen çocuğa, "N'aber? İyi Misin? Gel tanışalım seninle." dedi.

    Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti VİDEO

    ARAP OLUNCA SIRTINI DÖNEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

    Çocuğun bu sözlerden cesaretle elini uzattığı sırada aile üyelerinden biri İnce'ye 'Arabi, Arabi' şeklinde Türk olmadıklarını Arap olduklarını söyledi.

    İnce bunun üzerine, "Arabi!" diyerek sırtını dönerek yoluna devam etti.

    İnce'nin küçük çocuğa karşı bu tavırları sosyal medyada gündem olurken tepkilere neden oldu.

    Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti #1

    Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti #2

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