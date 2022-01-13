Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, “Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz” dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilk olarak bir kafede basın açıklamasında bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine ilişkin konuşan İnce, “Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz biz.” diye konuştu.

“BENİM TERÖRİSTİM, SENİN TERÖRİSTİN OLMAZ”

İnce, açıklamasına şöyle devam etti:

“Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çektirmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım, 2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ilkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden biri terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'İ de FETÖ'yü de DHKPC'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Biz bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz.”