Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.754
-0.17%
BTXN Coin
5.00
-1.38%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Muharrem İnce: Türkiye'de bir başörtüsü sorunu yok

    Türkiye'de başörtüsü sorununun ortadan kalktığını söyleyen Muharrem İnce, "Başörtüsü diyerek hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının üstünü örtüyorlar" dedi.
    • 10.12.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muharrem İnce: Türkiye'de bir başörtüsü sorunu yok

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'daki ziyaretinin ardından Elazığ'a geldi.

    Gazi Caddesi’ndeki esnaf ile bir araya gelen Muharrem İnce, fotoğraf çektirip, sohbet etti.

    Cadde gezisinin ardından açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'nin neresine gittikleri fark etmeksizin, konunun geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

    "Bu sorun çözüldü"

    Muharrem İnce, "Böyle bir durumda asgari ücret tartışmaları var. Memleket Partisi'nin teklifi 10 bin TL. Bütün bu hayat pahalılığının ortasında bir bakıyorsunuz, bir anda bir başörtüsü meselesi gündeme geliyor. Gerçi bunda da hatayı yapan muhalefet. Geçmişte başörtüsü konusunda genç çocuklarımız, kızlarımız üniversitelerde sorunlar yaşadılar. Bunlar doğrudur ama bu sorun çözüldü. İsteyen herkes takabiliyor.

    Muharrem İnce: Türkiye de bir başörtüsü sorunu yok #1

    "Toplumda yok böyle bir sorun"

    Artık birdenbire ne hikmetse CHP genel başkanı, bunu gündeme getirdi. Erdoğan da şimdi gündeme getiriyor. Başörtüsü örtünmesi ile ilgili bir sorun var mı? Toplumda yok böyle bir sorun. İsteyen herkes üniversitede, okulda ve hastanede her yerde örtünebiliyor. Şu anda 'başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının üstünü örtüyorlar." diye konuştu.

    Muharrem İnce: Türkiye de bir başörtüsü sorunu yok #2

    Muharrem İnce: Türkiye de bir başörtüsü sorunu yok #3

    Muharrem İnce: Türkiye de bir başörtüsü sorunu yok #4


    Güney Kore yaş hesaplama yöntemini değiştiriyor: 1 yaş gençleşecekler
    Dünya

    Güney Kore yaş hesaplama yöntemini değiştiriyor: 1 yaş gençleşecekler

    Hulusi Akar: Türk ve Kürt kardeştir, aksini söyleyen kalleştir
    Gündem

    Hulusi Akar: Türk ve Kürt kardeştir, aksini söyleyen kalleştir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir