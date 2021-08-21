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- Muharrem İnce, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi
Muharrem İnce, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi
Türkiye'nin göçmenlerle ilgili yanlış adımlar attığını savunan Muharrem İnce, "Meğer biz Avrupa Birliği'ne girmiyormuşuz, dünya bize giriyormuş." dedi.
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 12:26
- Güncelleme : 21.08.2021 - 12:28
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1. Olağan Yalova İl Kongresi'nde partililere hitap etti.
Son dönemde yaşanan göçmen sorunuyla ilgili değerlendirmeler yapan Muharrem İnce, iktidarın süreci yanlış yönettiğini savundu.
İktidara gelmeleri durumunda Suriye'de Esad ile görüşerek Şam'a büyükelçilik açmayı planladıklarını söyledi.
"MEĞER DÜNYA BİZE GİRİYORMUŞ"
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki görüşmeleri de hatırlatan Muharrem İnce, "2004'te gündüz vakti havai fişekler attılar. Avrupa Birliği'ne giriyoruz dediler değil mi? Meğer biz Avrupa Birliği'ne girmiyormuşuz, dünya bize giriyormuş." şeklinde konuştu.
Muharrem İnce'nin bu sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.
Muharrem İnce, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi VİDEO