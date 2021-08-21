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Muharrem İnce, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi

Muharrem İnce, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi

Türkiye'nin göçmenlerle ilgili yanlış adımlar attığını savunan Muharrem İnce, "Meğer biz Avrupa Birliği'ne girmiyormuşuz, dünya bize giriyormuş." dedi.