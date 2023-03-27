Muharrem İnce: Türkiye'yi PKK'lılara, marjinallere teslim etmeyeceğiz Üçüncü bir yol olmak istediklerini belirten Muharrem İnce, Türkiye'yi PKK'lılara ve marjinallere teslim etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine çok az bir süre kaldı.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı adaylarından biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

İnce, muhalefetten kendisine yönelik 'aday olma' baskısına rağmen çalışmalarını sürdürürken, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık köyüne geldi.

Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini, Türkiye'nin ikiye bölündüğünü ileri süren İnce, "İktidarı eleştirirsen sana terörist diyorlar, muhalefeti eleştirirsen bölücü diyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor." diye konuştu.

"Türkiye'yi marjinallere ve PKK'lılara teslim etmeyeceğiz"

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz, üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların... Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye'yi. Türkiye'nin buna hakkı yok. Ne FETÖ'cüler ne PKK'lılar ne Hizbullahçılarla bunlarla işbirliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

'İmza verenlerin çoğu gençler'

Bunu gençlerle "her türlü engellemelere rağmen yapacaklarını" söyleyen İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin imza verenlerin çoğunluğunun gençler olduğunu belirtti.

İnce, "Yaşama sevinciyle umutları yeniden tazelemekle gençlerle kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız." dedi.

Konuşmasının ardından cenaze namazına katılan İnce, cami önünde bekleyen yakınlarına başsağlığı diledi.

Aşire Öztürk'ün cenazesi köy mezarlığına defnedildi.