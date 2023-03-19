Muharrem İnce: Yarın YSK’ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacağını bildirdi.

Türkiye, 2023 seçimleri için son düzlüğe girdi...

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı ve start verildi.

YSK seçimler için hazırlıklarını sürdürürken ittifaklar ve siyasi partiler de cumhurbaşkanı adaylarını netleştiriyor.

Adaylar netleşiyor

Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan ederken Millet İttifakı ise uzun süren görüşmeler sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun kalmayan isimler ise farklı bir arayışın içerisine girdi.

Muharrem İnce adaylığını ilan etti

Bu süreçte özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlardan destek alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını ilan etti.

İnce'nin adaylığının ardından ise başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde ise oylar bölünür korkusu yaşanmaya başlandı.

"İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek isterim"

Dün akşam TV100 kanalında gündemi değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek istediğini açıkladı.

Meral Akşener'in Muharrem İnce'ye yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Çalışmalar ve kulisler devam ederken Muharrem İnce ise adaylık çalışmalarını hızlandırdı.

Gençlerle buluştu

Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde toplanan gençlere yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacaklarını belirtti.

"Yarın adaylık dilekçemi vereceğim"

Son zamanlarda kendisine yönelik olumsuz kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, "Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız." dedi.