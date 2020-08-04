Muharrem İnce yeni parti için geri sayıma geçti

Muharrem İnce yeni parti için geri sayıma geçti

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CHP ile iplerini kopartmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin yeni partiyi yılbaşında kuracağı öğrenildi.

CHP'de gergin günler başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile arası uzun dönemdir bozuk olan Muharrem İnce, parti içerisinde gördüklerinin ardından yeni bir parti kurma kararı aldı.

İnce'yi bu adımı atmaya iten son olay ise CHP kurultayında yaşandı.

İNCE'Yİ KIZDIRAN SON OLAY

CHP Genel Merkezi tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Muharrem İnce'nin, kurultayda en arka sıralarda tuvaletin yanında kendine yer bulabilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Kurultayda yaşananların ardından gelen talepler doğrultusunda düğmeye basan Muharrem İnce, hazırlıklara başladı.

YENİ PARTİ YENİ YILDA

İnce'nin, CHP'den ayrılarak yeni partisini yılbaşında kuracağı öğrenildi.

Muharrem İnce'nin bu hamlesi, Ankara'da büyük ses getirdi.

Yeni parti hareketini tetikleyen olaylardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ittifak görüşmeleri oldu.

BABACAN VE DAVUTOĞLU RAHATSIZLIĞI

İnce ve beraberindeki isimler; Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile yapılan ittifak görüşmelerinden oldukça rahatsız.

CHP dışındaki isimlerden 'dost' olarak bahsedilirken yıllardır CHP'de görev alan isimlerin dışlanması, bu ayrılık kararında etkili oldu.