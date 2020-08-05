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- Muharrem İnce yeni parti için harekete geçti
Muharrem İnce yeni parti için harekete geçti
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 10:36
- Güncelleme : 05.08.2020 - 10:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeleri kontrol altında tutarak koltuğunu bir türlü bırakmaması, Muharrem İnce'nin partiden kopmasına neden oldu.
Parti içerisindeki dikta sistemine karşı koyamayan İnce, yeni parti kurmak için düğmeye bastı.
İSTANBUL'DAN BAŞLADI
Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren Muharrem İnce, tatil sonrası İstanbul'a geldi.
18 GÖRÜŞME YAPTI, 17'Sİ OLUMLU
18 kişiyle görüşme yapan Muharrem İnce, 17 kişiden "Varım" cevabını aldı.
Yeni parti çalışmaları, CHP Genel Merkezi'nde paniğe neden oldu.
VAZGEÇİRME ÇALIŞMALARI
Parti tarafından görevlendirilen bazı milletvekilleri, İnce'yi arayıp vazgeçirmeye çalışsa da çabaları boşa çıktı.
Muharrem İnce'nin yaptığı çalışmalara ilişkin detayları Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk köşesine taşıdı.
BELEDİYE BAŞKANLARININ ETKİSİ
Muharrem İnce ile birlikte hareket eden isimlerin en büyük rahatsızlıklarından biri, belediye başkanlarının parti yönetimi üzerindeki etkisi oldu.
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer gibi isimlerin kurultayda aktif rol oynaması, Muharrem İnce ve beraberindeki isimlerin sabrını taşıran olaylardan biri oldu.