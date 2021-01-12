Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız

Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce, partisinin baharda kurulacağını belirtirken, CHP'den de partisine çok sayıda vekilin katılacağını söyledi.

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

Son dönemlerde CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

"BİR MÜZİK BİR LOGO LAZIM SONRA GERİYE OY ALMAK KALIYOR"

Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor." dedi.

"BAHARA PARTİYİ KURARIZ"

İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli.

Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız." görüşünü dile getirdi.

CHP'DEN GELECEK VEKİLLER HAZIR

Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor.

İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.