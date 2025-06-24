Muharrem İnce, yeniden CHP'de

Muharrem İnce'nin uzun süredir CHP'ye döneceği konuşuluyordu...

İnce, bu sabah saatlerinde CHP'ye döneceğini resmi olarak açıklarken şu dakikalarda da bu dönüş tamamlanmış oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce'yi kürsüye davet etti.

Bunun akabinde de İnce, yıllar sonra CHP'ye döndü.

ÖZEL: MUHARREM İNCE'NİN ROZETİ ZATEN ALNINDA

İnce'ye rozet takmayan Özel, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnında." dedi.

İnce, kürsüdeki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"BURAYA KİBİR VE PİŞMANLIKLA GELMEDİM"

Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla gelmedim. Kişisel bir hesapla da gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim.



Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından Atatürk'ten hiç vazgeçmedik.



Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

CHP'DEN SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Muharrem İnce, CHP'den istifa ederken şöyle demişti: