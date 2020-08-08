Muharrem İnce: Yüzde 51 için yola çıkıyorum

Muharrem İnce, Fransa'da Macron örneği gibi olabileceğini ve hedefinin yüzde 51 olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelerle oluşturduğu dikta sistemine karşı çıkan Muharrem İnce'nin partiden ayrılacağı ve yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemde.

İnce, Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya süreçle ilgili açıklamalar yaptı.

31'LE BIRAKTIM...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranını hatırlatan İnce, "Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" dedi.

BİR HAREKET BAŞLATIYORUM

Altaylı'nın "Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?" sorusuna da yanıt veren İnce, "Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber." dedi.

MACRON GİBİ DİYEBİLİRİZ

Bu sözler üzerine Fatih Altaylı, Muharrem İnce'ye "Anladığım kadarı ile Fransa’da Macron örneği gibi. Partisiz bir liderlik..." dedi ve şu cevabı aldı: "Evet. Niye olmasın. Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum."