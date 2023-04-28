Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu'na: Sen daha halanı ikna edemiyorsun

İHA

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İnce, ilk defa oy kullanacak gençlerden destek istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı üyelerine yüklenerek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplayamadığını söyledi.

Seçim hakkında iddialı konuşan İnce şu ifadeleri kullandı:

CHP listelerine Devalı, Saadetli, Gelecekli 77 kişiyi yerleştirmişler. CHP'lilere yazık. Davutoğlu, açıklamasında CHP'ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir. Bu işin doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin ittifak kurmasıydı. Ancak olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir alternatif üretiyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan gidelim diyoruz. Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz.